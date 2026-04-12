Президент США Дональд Трамп поделился статьёй о возможности введения морской блокады против Ирана. После того, как переговоры между США и Ираном в Исламабаде завершились безрезультатно, Дональд Трамп опубликовал на платформе «Truth Social» статью о том, что Вашингтон может ввести морскую блокаду, если Иран не примет требования США.

В статье под заголовком «Если Иран не отступит — козырь президента Трампа: морская блокада», опубликованной изданием Just the News, отмечается, что такой шаг может серьёзно повлиять на экономику этой страны и усилить давление на такие государства, как Китай и Индия, которые зависят от экспорта иранской нефти.

В статье говорится также, что подобный шаг Дональда Трампа может повторить его «успешную стратегию блокады», применённую в прошлом. Подчёркивается, что введённая ранее морская блокада привела к краху экономики Венесуэлы и завершилась захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро Соединёнными Штатами в январе 2026 года.