Вооруженные силы Украины, нарушив пасхальное перемирие, ударили БПЛА по Новой Каховке Херсонской области, в результате чего ранен мирный житель, поврежден жилой дом.

Как передает ТАСС, об этом сообщил врио главы городского округа город Новая Каховка Владимир Оганесов.

«Сегодня в городском округе город Новая Каховка наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате сбросов повреждено три автомобиля, дом. Пострадал один человек. Обнаружено и обезврежено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами», — написал он в мессенджере Мах.