Самолеты ВВС Пакистана прибыли на авиабазу в Саудовской Аравии на основании соглашения о совместной обороне, которое было подписано между Исламабадом и Эр-Риядом.

Об этом сообщило Минобороны королевства, передает ТАСС.

«Министерство обороны объявляет о прибытии военных сил Исламской Республики Пакистан на авиабазу имени короля Абдель Азиза в рамках соглашения о совместной стратегической обороне, подписанного между двумя братскими странами», — отмечается в заявлении, опубликованном на странице министерства в X. По данным ведомства, на авиабазу прибыли истребители ВВС Пакистана «для координации и повышения уровня оперативной готовности вооруженных сил двух стран».