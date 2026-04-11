Китай немерен поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны через третьи страны, сообщает CNN со ссылкой на источники в разведке.

По данным телеканала, речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах (MANPADS). Утверждается, что Пекин может использовать посредников, чтобы скрыть происхождение поставок.

«Есть признаки того, что Пекин работает над тем, чтобы отправлять эти грузы через третьи страны, чтобы скрыть их истинное происхождение», — отмечают источники CNN.

Также сообщается, что поставки могут быть осуществлены в ближайшие недели. В материале утверждается, что Иран может использовать режим прекращения огня для пополнения запасов вооружений при поддержке иностранных партнеров.