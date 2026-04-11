Иран до сих пор не открыл полностью Ормузский пролив, поскольку не может обнаружить и обезвредить все установленные в акватории мины, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, ситуация может осложнить переговоры делегаций США и Ирана в Пакистане в эти выходные. В прошлом месяце Тегеран минировал стратегический пролив с помощью небольших судов после начала войны США и Израиля против Ирана. Минная угроза, а также риск ударов беспилотников и ракет практически остановили движение танкеров и других судов, вызвав рост цен на энергоносители.

При этом проход оставался открытым для судов, готовых платить пошлину. Корпус стражей исламской революции распространял предупреждения и публиковал безопасные маршруты. Однако, как отмечают американские чиновники, хаотичное минирование могло привести к потере контроля над частью мин, включая дрейфующие.

NYT подчеркивает, что разминирование значительно сложнее установки мин. У США ограниченные возможности, а Иран не способен быстро очистить пролив от собственных мин.