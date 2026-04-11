Российско-украинский конфликт не преодолеть без гарантий безопасности для Москвы.

Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он отметил, что Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров между сторонами конфликта, говорит о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения.

«Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть, но возникает вопрос: а кому Евросоюз хочет предоставить эти гарантии?» — сказал Лавров.

По мнению министра, задавать этот вопрос Брюсселю бессмысленно, так как там» готовы идти на все… ради утопической цели – стратегического поражения России».