Международная маршрутная сеть Азербайджана продолжает расширяться благодаря привлечению новых авиаперевозчиков. Авиакомпания FLYONE Asia приступила к выполнению регулярных рейсов из Ташкента в Баку и Гянджу.

Об этом сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В рамках нового сотрудничества рейсы по маршруту Ташкент – Баку – Ташкент будут выполняться один раз в неделю по средам в Международный аэропорт Гейдар Алиев, а рейсы по маршруту Ташкент – Гянджа – Ташкент — по воскресеньям в Международный аэропорт Гянджи.

Выход FLYONE Asia на авиационный рынок Азербайджана является очередным важным шагом в развитии авиационной отрасли страны и расширении международного воздушного сообщения. Начало полетов нового авиаперевозчика создаст дополнительные возможности для пассажиров, будет способствовать развитию межрегиональных связей и увеличению взаимного пассажиропотока.

Для Международного аэропорта Гейдар Алиев начало сотрудничества с FLYONE Asia является очередным подтверждением расширения международной партнерской сети и укрепления позиций аэропорта как ведущего авиационного хаба региона.

Для Международного аэропорта Гянджи новое сотрудничество имеет особое значение. Благодаря рейсам FLYONE Asia Гянджа впервые получает прямое авиасообщение с Ташкентом. Новый маршрут будет способствовать повышению международной транспортной доступности региона, развитию туристических и деловых связей, а также дальнейшему расширению международной маршрутной сети аэропорта.

Ташкент является одним из стратегически важных городов для развития связей Азербайджана со странами Центральной Азии. Новые рейсы будут способствовать дальнейшему укреплению экономических, туристических и гуманитарных связей между двумя странами, а также повышению мобильности между регионами.

Подробную информацию о расписании рейсов и приобретении авиабилетов можно получить через официальные каналы продаж авиакомпании FLYONE Asia.