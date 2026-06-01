Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Путин отметил, что Россия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Арменией:

«Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии», — говорится в послании президент РФ.

Путин пожелал Пашиняну здоровья, благополучия и успехов.