В соответствии с планом подготовки на 2026 год Главная военная инспекция Министерства обороны провела инспекционную проверку в Н-ской воинской части Сил специального назначения (ССН).

В воинской части были проверены штабная деятельность, уровень боевой подготовки и состояние материально-технического обеспечения, сообщает минобороны.

Батальоны специального назначения были подняты по тревоге, в соответствии с поставленной боевой задачей были оценены их тактические действия, полевые навыки и уровень оперативной подготовки.

Соответствующим должностным лицам были даны поручения по более эффективной организации мероприятий боевой подготовки, повышению профессионализма военнослужащих и несению службы в соответствие с современными требованиями.