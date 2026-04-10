В Бакинском суде по тяжким преступлениям оглашён обвинительный акт по делу Сергея Сафронова, Антона Драчёва, Дмитрия Безуглого, Дмитрия Фёдорова, Александра Вайсерова, Валерия Дулова, Алексея Васильченко и Ильи Безуглого.

По версии следствия, они действовали как организованная группа, незаконно приобрели крупные партии героина, метадона и метамфетамина, разделили их между собой и планировали сбывать в Баку.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста. Они проходят по статьям УК Азербайджана о незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в крупном размере, совершённом организованной группой.