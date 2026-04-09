Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф выступил с жёстким заявлением, обвинив Израиль в преступлениях против мирного населения на Ближнем Востоке.

«Израиль — зло и проклятье для человечества. В то время как в Исламабаде ведутся мирные переговоры, в Ливане совершается геноцид. Невинные граждане убиваются Израилем: сначала в Газе, потом в Иране, а теперь и в Ливане. Кровопролитие продолжается беспрерывно.

Я надеюсь и молюсь, чтобы люди, создавшие это раковое государство на палестинской земле, чтобы избавиться от европейских евреев, горели в аду».