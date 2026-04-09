В 2026 году расходы Казахстана на оборону увеличатся до одного процента ВВП, сообщили в Минобороны РК. Заместитель министра Аскар Мустабеков отметил, что средства будут направлены на модернизацию вооружений и закупку новой техники, с особым акцентом на беспилотные летательные аппараты.

«Финансирование пойдет на обновление авиации, системы ПВО и новые виды вооружений, включая беспилотники», — уточнил он в кулуарах мажилиса.

На силовой блок выделят три трлн тенге, что на 335 млрд тенге больше, чем в текущем году. Деньги будут расходоваться как на поддержание боеготовности, так и на внедрение системных инноваций.

Отметим, что один казахстанский тенге сегодня примерно равен 0,003 азербайджанского маната.