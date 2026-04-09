Израильская армия заявила, что в результате удара по Бейруту минувшей ночью был убит личный секретарь главы «Хезболлы» Наима Касема.

В заявлении армейской пресс-службы говорится, что убитый Али Юсуф Харши приходился лидеру «Хезболлы» племянником. Он назван «близким соратником и личным советником» Касема, «игравшим ключевую роль в управлении его канцелярией и обеспечении ее безопасности».

ЦАХАЛ также сообщил, что десантники 98-й дивизии расширили операцию на юге страны, установили контроль в ряде районов и ликвидировали десятки бойцов «Хезболлы», обнаружив склады оружия и взрывные устройства.

Напомним, в результате вчерашних атак Израиля на Ливан погибли 254 человека, ещё 1165 ранены.