Министерство национальной обороны Турции заявило, что анализ записей турецкого военно-транспортного самолёта C-130, потерпевшего крушение на грузино-азербайджанской границе, показал: до аварии экипаж вёл обычные переговоры, все системы функционировали без сбоев, а катастрофа произошла внезапно.

Из-за отделения хвостовой части были повреждены кабели FDR (Flight Data Recorder — регистратор полётных данных), поэтому в бортовом самописце не оказалось дополнительных данных для установления причин аварии.

Проверка также показала, что двигатели и винты до крушения работали исправно. «Признаков повреждения фюзеляжа в результате отделения винтов не выявлено», — заявили в ведомстве.

В ноябре 2025 года самолёт, следовавший из Азербайджана в Турцию, разбился на территории Грузии. Погибли все 20 человек на борту.