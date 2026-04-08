США совместно с Израилем с 28 февраля по 8 апреля нанесли более 13 тыс ударов по объектам в Иране, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, уничтожено около 80% объектов противовоздушной обороны, включая более 1,5 тысячи установок, а также 450 складов ракет и 800 дронов.

«Кроме того, разрушено свыше 2 тысяч узлов управления. Потоплено более 90% флота — около 150 кораблей. Нанесено 700 ударов по морским минам — уничтожено до 95%.

Особое внимание уделялось стратегическим объектам: под ударами оказались 90% оружейных заводов, более 80% ракетной инфраструктуры и почти 80% ядерной базы. Всего было выполнено более 10 тысяч боевых миссий, включая 62 вылета бомбардировщиков, из которых 18 вылетов осуществлялись напрямую из США, каждый продолжался более 30 часов», — добавил он.

Дэн Кейн подчеркнул, что эти действия стали крупнейшей операцией по уничтожению иранской военной инфраструктуры за последние годы.