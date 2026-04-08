Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла одну из самых масштабных серий ударов по территории Ливана за последнее время. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале израильской армии.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ завершил широкомасштабную серию ударов по командным центрам и военным объектам «Хезболлы» в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана», — говорится в заявлении.

В израильской армии подчеркнули, что операция была основана на точных разведданных и готовилась на протяжении нескольких недель. По данным ЦАХАЛ, удары были направлены на инфраструктуру и командные пункты группировки, которые использовались для планирования атак.

Одновременно с этим Армия обороны Израиля объявила о приостановке ударов по Ирану в рамках текущей операции.