США готовы вернуться к военным действиям против Ирана, если не смогут согласовать устраивающую Вашингтон сделку. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Мы сразу вернемся к этому очень легко», — сказал он.

Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил делегации США и Ирана провести переговоры в столице страны 10 апреля.