Великобритания эвакуировала своих военнослужащих из Ирака в связи с регулярными обстрелами со стороны Ирана.

Об этом сообщила газета i со ссылкой на источники в оборонной сфере.

«Это просто фактор риска по двум направлениям. Во-первых, существует риск для жизни, а во-вторых, большой стратегический дипломатический риск, связанный с тем, что люди, которые практически интегрированы в американскую систему, могут стать мишенью. Гибель британцев в этой войне изменила бы ситуацию», — сказал один из собеседников издания.

Предполагается, что в Ираке находятся около 200 британских военнослужащих. Их первоочередная задача заключалась в подготовке местных военных к борьбе с ИГИЛ.