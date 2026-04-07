Управление энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Министерства энергетики США не изменило свой прогноз по среднегодовой добыче нефти в Азербайджане на 2026 год, следует из опубликованных данных международного прогноза Short‑Term Energy Outlook (STEO).

По прогнозу EIA, в 2026 году средняя дневная добыча нефти в Азербайджане составит около 0,54 миллиона баррелей в сутки (примерно 540 000 б/с), что практически совпадает с предыдущими оценками.

В первом квартале добыча прогнозируется выше уровня среднего года, во втором квартале — около 0,54 млн б/с, в третьем и четвёртом кварталах ожидается снижение до примерно 0,53 млн б/с.

Этот прогноз отражает ожидания стабильного уровня добычи в сравнении с прошлым годом, несмотря на колебания мирового спроса и цен на нефть.