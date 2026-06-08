Прокурор потребовал назначить от 13 до 16 лет лишения свободы фигурантам по делу Toplum TV.

На процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Тагиева прокурор призвал приговорить Акифа Гурбанова к 16 годам лишения свободы, Алескера Мамедли — к 15 годам, Руслана Иззетли — к 16 годам, Рамиля Бабаева — к 14 годам, Али Зейналова — к 15 годам, Мюшфига Джаббарова — к 14 годам, Илькина Амрахова — к 14 годам, Фарида Исмайлова — к 13 годам и Эльмира Аббасова — к 13 годам, сообщает Report.

Прокурор также потребовал арестовать Эльмира Аббасова в зале суда и предложил конфисковать арестованные автомобили и дома обвиняемых для удовлетворения гражданского иска. Следующее заседание назначено на 22 июня.

Напомним, 6 марта 2024 года Министерство внутренних дел провело операцию в офисе интернет-телевидения Toplum TV и по ряду других адресов.

В отношении соучредителей Toplum TV Акифа Гурбанова, Алескера Ахмедоглу (Мамедли), сотрудников и члена-основателя III Республиканской платформы Руслана Иззетли была избрана мера пресечения в виде ареста. Против них возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 Уголовного кодекса (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Позднее обвиняемым были дополнительно предъявлены обвинения по статьям 162-1.1, 192.3.2, 193-1.3.1, 193-1.3.2, 206.4 и 213.2.1 Уголовного кодекса.