Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана Гасымом Мохиуддином.
«Встретился с Хикметом Гаджиевым. Поздравил братский Азербайджан с успешным проведением WUF13, 31-го Бакинского энергетического форума и Всемирного дня окружающей среды — 2026. Мы продолжим совместно работать над дальнейшим расширением наших братских связей», — написал посол Пакистана в соцсети Х.
Met @HikmetHajiyev Congratulated him on brotherly Azerbaijan successfully hosting WUF13, 31st BEF, and World Environment Day 2026. We continue to move together in further expanding our fraternal ties. 🇵🇰🤝🇦🇿 pic.twitter.com/Wpoq7ZsdNj
— Qasim Mohiuddin (@QasimMFA) June 8, 2026