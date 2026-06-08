Операция Евросоюза IRINI в Средиземном море изменила правила применения силы и приступила к досмотру иностранных судов, подозреваемых в перевозке российской нефти. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран ЕС на Кипре, сообщается на сайте дипломатического ведомства Евросоюза.

«Идея заключается в том, чтобы изменить наилучшие практики того, что разные страны делают с этими судами, потому что они действительно представляют опасность, и, конечно, цель — ограничить возможности России», — заявила глава евродипломатии.

По словам Каллас, корабли миссии IRINI получили право на бортовой досмотр судов так называемого «теневого флота», предположительно перевозящих подсанкционную российскую нефть.

Каллас уточнила, что речь идет о возможностях продавать нефть даже вопреки санкциям и тем самым получать доход, позволяющий финансировать продолжение боевых действий в Украине.