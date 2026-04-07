Вооружённые силы Ирана после атак США и Израиля на энергетическую инфраструктуру страны больше не будут проявлять сдержанность в ответных ударах по американской инфраструктуре на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Региональные союзники США также должны знать, что до сегодняшнего дня, исходя из принципов добрососедства, мы проявляли значительную сдержанность и учитывали определённые ограничения при выборе ответных целей, однако отныне все эти ограничения сняты», — приводит фрагмент заявления иранская гостелерадиокомпания.

КСИР подчеркнул, что намерен нанести такой непоправимый ущерб американским энергетическим объектам, что «США и их партнёры лишатся доступа к газу и нефти на Ближнем Востоке на долгие годы».

В свою очередь представитель МИД Катара предупредил, что «мы близки к моменту, когда ситуация в регионе может выйти из-под контроля».