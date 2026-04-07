Член Палаты представителей от демократов иранского происхождения Ясамин Ансари объявила о намерении инициировать импичмент главы Пентагона Пита Хегсета из-за его руководства операцией против Ирана.

Ансари обвинила Хегсета в нарушении присяги и угрозе для жизни американских военных, а также призвала применить 25-ю поправку к президенту Дональду Трампу за нецензурные высказывания в соцсетях.

Однако успех попытки маловероятен: республиканцы контролируют Конгресс, а для осуждения требуется две трети голосов в Сенате. Ранее аналогичную инициативу выдвигала Шри Танедар, но голосование не проводилось.

Как отмечает издание, опросы показывают, что Пит Хегсет остается одним из наименее популярных членов администрации, а растущие издержки конфликта в Иране ухудшают его имидж.