В результате атаки иранского беспилотника на авиабазу Али аль-Салем в Кувейте пострадали 15 американских военнослужащих. Об этом сообщает CBS.

По данным телеканала со ссылкой на Центральное командование ВС США, общее число пострадавших американских военных в ходе операции против Ирана превысило 370 человек. Около 330 из них уже вернулись к службе, пятеро считаются тяжело ранеными.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции заявляли, что число погибших и пострадавших военных США и Израиля в конфликте превышает 680 человек.