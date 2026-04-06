«Украинская правда» опубликовала данные о стоимости незаконных услуг в территориальных центрах комплектования (ТЦК) для уклонения от мобилизации.

По информации издания, дешевле всего стоит снятие с «розыска» — от 300 до 2000 долларов. Самая дорогая схема — оформление фиктивной инвалидности с выездом за границу, до 50 тысяч долларов.

Среди других «услуг»: обновление данных — $2,5 тыс., снятие с учёта по здоровью — $3 тыс., «иммунитет» от повестки — $4 тыс., отсрочка — до $7 тыс., «зелёный коридор» через ЕС — около $12 тыс., влияние на военно-врачебную комиссию (ВВК) — до $16 тыс., фиктивный диагноз — до $18 тыс., исключение из учёта — до $25 тыс.