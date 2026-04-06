Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе ночной операции израильские военные ликвидировали Асгара Бакри, командира 840-го отряда иранского спецподразделения «Аль-Кудс». Об этом глава правительства сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х.

По словам Нетаньяху, Бакри нес ответственность за нападения на евреев и граждан Израиля в разных странах мира. Премьер подчеркнул, что Тель-Авив действует решительно и доберется до каждого, кто угрожает безопасности государства и его граждан.

Он также отметил, что борьба с угрозами будет продолжаться на всех фронтах до полного их устранения и достижения всех военных целей.