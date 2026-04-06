В порту Новороссийска российский фрегат «Адмирал Григорович», оснащённый крылатыми ракетами «Калибр» и ЗРК «Штиль-1», подвергся удару беспилотных систем, сообщает командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) в своём Telegram-канале.

По данным Бровди, атака также затронула буровую платформу «Сиваш» и нефтяной терминал «Шесхарис».

Фрегат «Адмирал Григорович» является первым военным кораблём проекта «Буревестник» ВМФ РФ, вооружённым восемью крылатыми ракетами «Калибр» и 24 зенитными ракетами системы «Штиль-1».