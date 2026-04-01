В Багдаде была похищена американская журналистка, и силы безопасности преследуют ее похитителей, по данным иракских властей.

Министерство внутренних дел Ирака сообщило в своем заявлении, что была похищена иностранная журналистка, не сообщив при этом никаких подробностей.

Два сотрудника иракских служб безопасности, говорившие на условиях анонимности, поскольку не имели права публично говорить об этом деле, сообщили, что похищенная журналистка — женщина с гражданством США.

По их словам, в похищении участвовали две машины, одна из которых разбилась и была задержана во время преследования властями недалеко от города Аль-Хасва в провинции Бабиль к юго-западу от Багдада. после этого журналистка была пересажена во вторую машину, которая скрылась с места преступления.