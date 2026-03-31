На фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке на судах в Ормузском проливе остаются заблокированными около 20 тысяч моряков – и это беспрецедентная ситуация для всего периода после Второй мировой войны.

По данным ООН, в проливе застряли примерно две тысячи кораблей, включая нефтяные и газовые танкеры, грузовые суда, а также шесть туристических круизных лайнеров.

До начала войны через пролив ежедневно проходило около 150 кораблей, сейчас – не более пяти. В понедельник стало известно, что переход через пролив в Оманский залив начали осуществлять два грузовых судна под китайским флагом.

С начала конфликта месяц назад в проливе было зафиксировано 19 атак на суда. Об этом сообщает базирующаяся в Лондоне Международная морская организация ООН (ИМО). В результате этих инцидентов погибли семь моряков, восемь получили ранения, пятеро числятся пропавшими без вести. Во вторник у побережья Дубая был поражен полностью загруженный нефтяной танкер. Предположительно, в него попал беспилотник. Причины, по которым именно эти 19 судов стали целями атак, остаются невыясненными.

На прошлой неделе – на фоне активизации дипломатических усилий по урегулированию кризиса – нападений стало меньше.

В настоящее время ИМО – специализированное агентство ООН, отвечающее за безопасность международного судоходства, – занимается эвакуацией и защитой 20 тысяч моряков, оказавшихся в зоне боевых действий.

«В современной истории нет прецедентов, когда заблокированным оказывалось столь большое количество моряков, – отметил Дамьен Шевалье, директор Департамента морской безопасности ИМО. – Мы призываем все стороны конфликта прекратить атаки, чтобы моряков можно было эвакуировать в безопасные районы. Они работают в активной зоне боевых действий уже месяц. Это крайне пугающая ситуация, и можно лишь представить, какое психологическое давление они испытывают».

Международная федерация транспортных рабочих, представляющая интересы моряков, сообщила, что получила более тысячи писем от экипажей, застрявших на судах, – люди жалуются на условия, в которых вынуждены находиться, и просят помочь возвратиться на родину.

«Теоретически можно было бы попытаться заменить экипажи, чтобы судна продолжали функционировать, но в этом случае компаниям пришлось бы искать добровольцев», – отметил Шевалье.

Он подчеркнул, что лучшим решением было бы безопасное прохождение судов через Ормузский пролив, но это станет возможным только после прекращения боевых действий.

Суда в Персидском заливе получают продовольствие, воду и топливо от компаний, работающих в Саудовской Аравии и Омане.

Оставаться в портах не всегда безопасно, поэтому суда перемещаются по заливу в поисках более защищенных мест, следуя указаниям своих компаний.

Ормузский пролив имеет критическое значение для мировой экономики: через него проходит около 20 процентов мировых поставок нефти и газа.

В 1968 году ИМО утвердила международную систему разделения движения судов – двухполосный маршрут, проходящий вдоль побережья Омана, на юге пролива. Это наиболее безопасный путь через узкий морской коридор. Однако некоторые суда, которые все же прошли пролив, выбрали северный маршрут – ближе к Ирану, чтобы власти этой страны могли контролировать их движение.

В краткосрочной перспективе ИМО стремится обеспечить безопасность всех экипажей, застрявших в Персидском заливе. Но уже сейчас разрабатываются и долгосрочные планы.

«Если моряки не будут чувствовать себя в безопасности из за подобных конфликтов, отрасли будет трудно привлечь новое поколение специалистов, в то время как потребности растут, – пояснил Шевалье. – Без моряков мировая торговля, от которой зависят экономики всех стран, существовать не может».