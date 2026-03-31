В турецкой провинции Хаккари в ходе операций против незаконных ставок и мошенничества задержаны 52 подозреваемых.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Турции.

В рамках операции Полицейского управления Хаккари и Главной прокуратуры Юксекова раскрыт факт мошенничества с оборотом приблизительно 20 млрд турецких лир (449,6 млн долларов).

«Выяснилось, что это самый крупный незаконный оборот средств, установленный в Турции в рамках расследований киберпреступлений аналогичного характера», — отмечается в сообщении.