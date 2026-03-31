Министерство иностранных дел Латвии направило официальную ноту протеста в посольство России в Риге в связи с распространяемой дезинформацией.

Об этом говорится в сообщении МИД Латвии.

«Мы категорически отвергаем полностью необоснованные ложные утверждения, распространяемые Россией, о том, что Латвия якобы разрешила использовать свою территорию для запуска беспилотников против РФ, и требует немедленно опровергнуть эту откровенно ложную информацию», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что рассматривают действия России в Украине как грубое нарушение международного права и Устава ООН, напомнив о праве Киева на самооборону. Латвийская сторона вновь призвала Россию прекратить военные действия и вывести войска с международно признанной территории Украины.