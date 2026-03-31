Верховный суд РФ постановил, что иностранцу может быть запрещен въезд в страну, даже если его семья проживает в России и имеет российское гражданство.

Дело касается гражданки Азербайджана Жали Мирзали. В 2018 году она приехала в Россию, вышла замуж за азербайджанца, который позже получил российский паспорт, и у пары родились двое детей. В 2021 году управление МВД по Электростали запретило ей въезд на 10 лет за то, что она превысила предельно допустимый срок пребывания в России без визы и незаконно проживала в стране 1 191 день.

Мирзали обжаловала запрет, утверждая, что это нарушает Конвенцию о защите прав человека. Электростальский городской суд и Московский областной суд удовлетворили её иск и обязали МВД снять запрет.

Однако Верховный суд отметил, что нижестоящие суды не установили ряд важных обстоятельств: совместно ли проживали Мирзали и её муж, содержал ли муж детей, имела ли она жильё и доходы для обеспечения себя и детей, и возможно ли воссоединение семьи в Азербайджане.

По этим причинам Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и вернул дело в Электростальский городской суд для нового рассмотрения.