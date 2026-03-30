Турецкая разведка (MİT) совместно с разведслужбой Сирии задержала Ондера Сигирджикоглу, подозреваемого в шпионаже против страны. Операция прошла на границе Сирии и Ливана.

Отмечается, что задержанный скрывался ок. 12 лет. Ранее он был осужден за похищение представителей сирийской оппозиции, один из которых погиб после пыток. В 2014 году ему удалось сбежать из тюрьмы.

После побега он проживал в разных странах и, как утверждается, передавал секретную информацию сирийской разведке, а также участвовал в информационных операциях против Турции. В настоящее время он передан турецким властям.