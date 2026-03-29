Посольство США в Багдаде выступило с предупреждением о возможных нападениях на американские университеты, расположенные в столице страны и двух городах на территории автономного региона Иракский Курдистан. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

В заявлении дипмиссии указывается, что существует реальная угроза в отношении американских университетов, действующих в Ираке. По утверждению дипломатов США, отдельные иракские военизированные группировки «намерены атаковать американские университеты в Багдаде, Сулеймании и Дахуке».

В этой связи посольство США вновь призвало своих граждан «немедленно покинуть Ирак».