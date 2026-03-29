Главы МИД Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии обсудили пути урегулирования конфликта между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

«Мы обсудили пути к скорейшему и окончательному прекращению войны в регионе», — заявил он на пресс-конференции по итогом переговоров, прошедших в столице Пакистана Исламабаде.

«Мы согласились, что эта война не выгодна никому и приведет только к жертвам и разрушениям», — добавил Дар.

18:45 В Исламабаде начались переговоры на высоком уровне между министрами иностранных дел Египта, Турции, Саудовской Аравии и Пакистана. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Представители этих региональных держав собрались сегодня и завтра в Исламабаде, Пакистан, чтобы обсудить деэскалацию конфликта между США и Израилем с Ираном, а также другие региональные вопросы», — сказано в публикации.

Отмечается, что тесные связи Пакистана с Вашингтоном и Тегераном позволили стране стать ключевым посредником в дипломатических усилиях. Так, Исламабад передал Исламской Республике предложенный США мирный план из 15 пунктов.