Около 70% пляжей Дагестана закрыли из-за загрязнения Каспийского моря: по береговой линии разбросаны мёртвые тюлени и птицы, передают российские СМИ.

По предварительным данным, причина мора животных стал слив городской канализации в воду. Местные жители и туристы не раз сообщали об этом властям, но проблема пока остаётся. Специалисты взяли пробы из моря, и выяснилось, что в Махачкале они полностью не соответствуют требованиям, в Каспийске — 37,5%; в Дербенте — 11,1%; в Избербаше — 25%; в Каякентском районе — 40%.

Осенью Роспотребнадзор уже выдавал администрации Махачкалы предостережение по поводу несоответствия гигиенических норм, мэрию оштрафовали на 10к за то, что пляжи не готовы к сезону. При этом дагестанцы считают, что шансов на адекватные места для отдыха к лету практически нет — очистка идёт слишком медленно.