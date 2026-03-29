Министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Как сообщает МИД Пакистана, в ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию и продолжающиеся процессы в регионе Ближнего Востока.

Ишак Дар подчеркнул, что единственным реальным путём к достижению устойчивого мира остаются диалог и дипломатия. Он также отметил важность снижения напряжённости и призвал все стороны конфликта прекратить атаки.

Глава пакистанской дипломатии добавил, что Пакистан продолжит поддерживать все инициативы, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе.