Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в США, впервые за длительное время выступил с обращением к своим сторонникам. Сообщение было опубликовано в его социальных сетях.

В заявлении Мадуро поблагодарил граждан за поддержку и отметил, что он и его супруга Силия Флорес «находятся в порядке, сохраняют твёрдость и спокойствие».

По его словам, письма и молитвы от жителей Венесуэлы и «людей доброй воли по всему миру» придают им моральную силу и внутреннюю устойчивость.

«Мы в порядке, твёрды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», — говорится в обращении.

Мадуро также призвал к укреплению мира, национального единства и диалога, подчеркнув необходимость движения страны по пути примирения и взаимного уважения.

Напомним, Мадуро и его супруга были задержаны в ночь на 3 января в ходе военной операции США на территории Венесуэлы. Им предъявлены обвинения в наркотерроризме и незаконном присвоении государственных средств, после чего их доставили в Нью-Йорк для суда.

Очередное заседание по делу прошло 26 марта. Мадуро появился в суде в тюремной одежде и в кандалах. Судья Элвин Хеллерстайн отклонил требование защиты о прекращении дела, отметив, что разбирательство будет продолжено.

Ранее СМИ также сообщали, что из камеры Мадуро по ночам доносятся крики с жалобами.