В Тегеране начали привлекать к службе подростков с 12 лет, сообщает AFP со ссылкой на иранское государственное телевидение.

По словам представителя КСИР Рахима Надали, минимальный возраст участия в кампании «For Iran» снижен на фоне большого числа желающих. Подростков привлекают к помощи силовым структурам и милиции «Басидж».

Он отметил, что молодёжь участвует в патрулировании, сборе данных и других задачах. «У нас было очень большое число желающих среди подростков, поэтому мы снизили минимальный порог до 12 лет», — заявил Надали.

По данным агентства, после начала войны в Тегеране появились многочисленные блокпосты. Местные жители утверждают, что часть из них контролируют подростки в гражданской одежде, вооружённые автоматами.

«Проезжаешь один блокпост — через 100 метров снова стоят машины с подростками с автоматами», — рассказал один из жителей.

Другие очевидцы сообщают, что после ударов районы быстро оцепляются, а подростки на постах указывают, где остановиться, и иногда стреляют в воздух.