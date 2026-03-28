Президент Ливана Жозеф Аун назвал израильский удар по автомобилю с журналистами «терактом» и «вопиющим преступлением».

По его словам, атака нарушает все международные нормы защиты журналистов во время войны.

Речь идёт об ударе по машине, в которой находились репортёр телеканала «Аль-Маядин» и корреспондентка «Аль-Манар».

В свою очередь, Армия обороны Израиля заявила, что один из погибших журналистов был связан с элитным подразделением «Хезболлы» — отрядом «Радван». По утверждению ЦАХАЛ, он занимался выявлением позиций израильских военных на юге Ливана.