Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения со стороны Марко Рубио во лжи по поводу требований США о выводе войск из Донбасса.

При этом он дал понять, что американская сторона выдвигает и другие условия, о которых он пока не готов говорить.

«Я никому не врал. Я сказал… Как говорят, большая часть айсберга не видна. Так вот, поверьте, я сказал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно, можно формулировать по-разному», — заявил Зеленский.

По его словам, Россия требует вывода украинских войск из Донбасса, а США готовы обсуждать гарантии безопасности только после выполнения этого условия.

«Мы хотели бы получить их до окончания войны, но нам сказали — нет. Я сказал, что это не будет работать», — подчеркнул он.