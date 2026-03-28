Количество осадков в Баку и на Абшероне побило 100-летний рекорд.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, за последние 100 лет рекорд суточных осадков был зафиксирован 21 марта 1988 года — тогда выпало 36,8 мм, что составляло 156% месячной нормы. Однако 27 марта этого года количество осадков за сутки достигло 120 мм, что составляет 508% месячной нормы.

Что касается месячных показателей, то в марте 1988 года в Баку и на Абшероне в целом выпало 83 мм осадков (352% нормы). В то же время за первые 27 дней марта 2026 года количество осадков достигло 128 мм, что составляет 542% месячной нормы.

Таким образом, зафиксировано обновление рекордных показателей как по суточным, так и по месячным осадкам.