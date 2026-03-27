Британия наложила санкции на двух иракцев, которые, по данным правительства, играли ключевую роль в финансовых операциях ИГИЛ.

Сами Джасим Мухаммад Джаата аль-Джабури и Абд эль-Хамид Салим Ибрагим Брукан аль-Хатуни были внесены в санкционный список за помощь в управлении денежными потоками террористической организации.

Аль-Джабури, по информации властей, помогал в управлении финансами ИГИЛ и участвовал в террористических операциях, а также занимался контрабандой нефтепродуктов. Аль-Хатуни занимал должность финансового директора группировки. В отношении обоих лиц введены замораживание активов, эмбарго на поставки оружия и запрет на поездки.

Также они занесены в базы данных Интерпола и Совбеза ООН.