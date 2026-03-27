Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно отозвался о кустарном производстве беспилотников в Украине, сравнив их с детским конструктором Lego. Такое заявление он сделал в интервью американскому журналу Atlantic.

Паппергера попросили оценить качество продукции украинских компаний Fire Point и Skyfall, выпускающих беспилотники. Он назвал этих производителей «домохозяйками с 3D-принтерами», которые печатают детали для дронов у себя на кухнях.

«Это не инновации», — подчеркнул глава концерна.

По его словам, нельзя сравнивать подобные изделия с продукцией Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall.

Также Паппергер откровенно усомнился в том, что использование беспилотников поставит крест на тяжелой бронетехнике в вооруженных конфликтах ближайшего будущего. Он заверил, что Rheinmetall не перестраивает планы производства с прицелом на приоритет БПЛА на поле боя и не разрабатывает защитные средства от дронов.

Rheinmetall — один из крупнейших европейских производителей военной техники, он активно поставляет Украине танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, значительно увеличив свой доход после начала российской специальной операции.