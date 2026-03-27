США планируют осуществить высадку человека на поверхность Луны до 2030 года.

Об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл.

«Я думаю, что мы высадим людей на поверхность [Луны] до 2030 года», — заявила она в интервью изданию Time.

Глава SpaceX подчеркнула, что ключевую роль в создании инфраструктуры на первом этапе сыграют автоматизированные системы.

«Вероятно, сначала у нас будут роботы, которые помогут создать производственные мощности, а затем люди отправятся туда жить», — пояснила Шотвелл.

Она добавила, что компания предпринимает активные шаги для реализации этой цели, хотя и «не всегда достаточно быстро».

Президент SpaceX также поделилась личной мотивацией, отметив, что мечтает увидеть Землю с поверхности Луны.