Компания Apple начала отправлять владельцам устройств с устаревшими версиями iOS и iPadOS экстренные уведомления о текущих кибератаках. Сообщения отображаются на экране блокировки как предупреждение «Critical Software» и информируют пользователей о том, что их устройства могут быть уязвимы. Об этом сообщает издание MacRumors.

В уведомлениях говорится, что компания фиксирует атаки, нацеленные на старые версии операционной системы, и рекомендует срочно установить обновление. Такие предупреждения уже получили пользователи устройств с различными версиями iOS, включая iOS 17.0.

По данным Apple, злоумышленники используют наборы эксплойтов Coruna и DarkSword, позволяющие атаковать устройства с версиями iOS от 13 до 17.2.1. В случае перехода по вредоносной ссылке или посещения зараженного сайта на незащищенном устройстве возможна кража пользовательских данных.

Компания ранее выпустила обновления iOS 15.8.7 и iOS 16.7.15, устраняющие уязвимости, связанные с этими инструментами. Устройства с актуальными версиями системы уже защищены, тогда как пользователям более старых версий рекомендуется обновиться как минимум до iOS 15.

В Apple подчеркивают, что браузер Safari по умолчанию использует механизм Safe Browsing, который блокирует известные вредоносные сайты.

Пользователям, которые не могут обновить систему, советуют активировать режим повышенной защиты Lockdown Mode, доступный начиная с iOS 16.