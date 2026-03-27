США впервые официально подтвердили использование беспилотных скоростных катеров в активном конфликте с Ираном, сообщает Reuters.

По данным Пентагона, такие аппараты уже применяются для патрулирования в рамках операции «Эпическая ярость».

Речь идет о катерах типа GARC (Global Autonomous Reconnaissance Craft), разработанных американской компанией BlackSea. Как заявил представитель CENTCOM Хокинс, «вооруженные силы США продолжают использовать беспилотные системы в регионе Ближнего Востока», уточнив, что эти платформы уже «налетали более 450 часов в море и преодолели более 2200 морских миль» в ходе операций.

До этого момента Вашингтон не раскрывал факт применения подобных судов в зоне конфликта. При этом, как отмечает Reuters, беспилотные катера могут использоваться не только для разведки, но и как ударные средства — в том числе в формате «камикадзе».