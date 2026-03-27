Россия не помогает Ирану с разведданными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», — сказал министр.

Он подчеркнул, что информация о расположении американских военных баз на Ближнем Востоке является открытой, и не удивлен атакам Ирана на эти объекты.

«Не зря американцы эвакуировали большую часть своих военнослужащих с этих баз. Это тоже показывает, что они знали, что произойдёт. Начиная агрессию, они подставили, подвели своих арабских союзников», — отметил Лавров.