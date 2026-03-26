Танкер с российской нефтью в Черном море был атакован безэкипажным катером.

Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, сообщает TRT Haber.

Министр сообщил, что российская нефть была загружена на судно под иностранным флагом, владельца которого пока не установили, однако оператор судна — турецкий. По его словам, после полуночи в машинном отделении произошёл взрыв. Судно уведомило центр поиска и спасения, на место были направлены береговая охрана и службы безопасности.

Министр отметил, что взрыв произошёл именно в машинном отделении и был вызван безэкипажным катером, а не дроном. Технические группы уже выехали на место происшествия и в ближайшие часы определят ситуацию. По словам министра, на основании собранной информации будет сделано более точное заявление, однако уже сейчас известно, что взрыв имел внешние причины и был преднамеренным, с целью полностью вывести судно из строя.

10:07 Турецкий нефтяной танкер Altura предположительно подвергся атаке беспилотника в Черном море.

Как сообщает Haber Global, инцидент произошел в 15 милях (около 24 км) от Босфорского пролива.

По информации телеканала, в результате атаки повреждены отдельные части судна, однако экипаж из 27 человек не пострадал.

Сообщается, что танкер направлялся из Новороссийска в Стамбул, перевозив 140 тысяч тонн сырой нефти. На верхней палубе и в машинном отделении судна возникли повреждения, а также поступила информация о затоплении частей корабля.

Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.